Zbulohet arsyeja e vizitës së babait të Messit në Barcelonë (FOTO)

Jorge Messi do të mbërrijë në Barcelonë.

Së pari për ti qëndruar pran të birit në fundin e sezonit.

Së dyti, Jorge do të merret edhe me ankesën në Gjykatën Supreme, pas dënimit të Leos me 21 muaj burgim për shkak të evazionit fiskal

Kurse, së treti, Jorge mund të bisedon me drejtuesit e Barcelonë për vazhdimin e kontratës të Leo Messit, e cila skadon në vitin 2018.

