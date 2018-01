Zbulimet në Mars mund të jenë fosile

Pesë vjet më parë, Curiosity Rover i NASA-s zbriti në Mars. Tani ata kanë bërë një zbulim që mund të jetë novator.

Studiuesi Barry DiGregorio ka zbuluar diçka emocionuese në fotografitë e fundit nga Marsi, siç thotë ai në faqen e internetit Inside Outer Space: “Ato duken të ngjashëm me gjurmët e fosileve ordinoviane që kam studiuar dhe fotografuar në Tokë”. raporton “Trendet Dixhitale”. “Unë do të doja të dija se me çfarë shpjegime gjeologjike NASA vjen këtu?”

Së pari u shfaqën fotografitë e zezë dhe të bardhë, por Rover Curiosity u kthye në vendin ku shkruante Christopher Edwards në një përmbledhje të misionit javën e kaluar, transmeton lajmi.net.

Shpjegimi më i mundshëm për këto imazhe të çuditshme është një formacion natyror shkëmbore, siç shpjegohet nga Pascal Lee i Institutit Mars. “Por fotot vërtet ngjallin kuriozitetin tonë. Është shumë vështirë të thuhet se çfarë ka”.

Një kolumnist nga “Space Insider” foli për hulumtuesin e projektit Ashwin Vasavada të NASA-s për këtë foto të gjetur. Megjithatë, gjetja ishte ende e mjaftueshme për t’u kthyer në vend me një kamerë me ngjyra.

Megjithatë, pa hetime të mëtejshme, është shumë e vështirë të thuash nëse është apo jo ajo që ka të bëjë me origjinën biologjike, thotë Vasavada. /Lajmi.net/