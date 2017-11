Zbatimi i Ligjit për Trepçën, peng nga mos formimi i bordeve

“Trepça” është duke numëruar në vend, ndonëse kanë kaluar gati tre muaj qëkur janë konstituuar institucionet e shtetit të Kosovës, Kuvendi dhe Qeveria, shkruan sot.

Premtimet se shpejt do të formohen dy bordet, pa të cilat nuk mund të zbatohet Ligji për “Trepçën”, nuk janë realizuar, në veçanti nuk është realizuar premtimi i ministrit të Zhvillimit Ekonomik Valdrin Lluka se në nëntor do të hapet konkursi për anëtarët e Bordit Menaxhues të “Trepçës”.

Drejtori i “Trepçës”, Ahmet Tmava, ka thënë se pa formimin e bordeve nuk mund të zbatohet as Ligji për “Trepçën”, i cili do t’u hapte rrugë investimeve tepër të nevojshme në gjigantin ekonomik kosovar.

Tmava ka thënë se ka pasur disa takime në Qeverinë e Kosovës dhe ka kërkuar që sa më shpejt të formohen bordet, me të cilat i hapet rrugë zbatimit të Ligjit për “Trepçën”. Dhe pavarësisht asaj se vazhdimisht ka insistuar që të ndërmerren masa për funksionalizimin e “Trepçës” me bordet e parapara me ligj, Tmava thotë se ende nuk është ndërmarrë asgjë, ndonëse premtimet nuk kanë munguar.

“Akoma nuk ka asgjë konkrete sa i përket formimit të Bordit Menaxhues dhe atij Mbikëqyrës. Kanë thënë se në nëntor do të shpallet konkursi për Bordin Menaxhues, por deri sot asgjë nuk ka. Pa konstituimin e Bordit menaxhmenti i ‘Trepçës’ nuk mund ta marrë asnjë vendim strategjik për të ardhmen e ndërmarrjes. Formimi i Bordit del edhe si kërkesë nga Ligji për ‘Trepçën’, i miratuar vitin e kaluar nga Qeveria e Isa Mustafës”, i ka thënë “Zërit” drejtori i “Trepçës”, Ahmet Tmava.