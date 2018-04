Zbardhen faktet për vdekjen e Prince

Vdekja e Prince nga overdoza, nuk rezulton me akuza kriminale.

Askush nuk do të akuzohet penalisht për vdekjen e reperit Prince në vitin 2016, shkruan The New York Times, transmeton lajmi.net.

Kjo ngase, ai ka vdekur si pasojë e mbidozës, për këtë gjë kanë njoftur autoritetet e Minesotas të enjtën, duke thënë se nuk mund të përcaktohet se kush i ka dhënë drogën e fuqishme që e vrau atë.

Muzikanti kishte luftuar për një kohë të gjatë me varësinë nga droga, ndërsa hetimi mbi vdekjen e tij zbulon që nuk ka asnjë dëshmi për vrasje të reperit.

Megjithatë, ende ka pretendime se dikush me qëllim ia ka shtuar dozën e drogës reperit, por hetimet zbuluan të kundërtën. /Lajmi.net/