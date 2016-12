Zanfinën se keni parë kurrë më seksi se kaq (Foto)

Ditët e fundit kanë dëshmuar një fluks të madh të seteve fotografike.

Emrat e njohur që edhe kanë mundësitë për realizimin e tyre, i kanë paraprirë festave të fundvititit përmes imazheve të shkrepura në veshje e ambiente festive në sinkron edhe me periudhën e vitit në të cilën gjendemi. Por, komplet ndryshe ka vendosur të veproj këngëtarja Zanfina Ismaili. Përmes rrjeteve sociale, ajo ka vendosur të ndajë me fansat imazhe nga një set fotografik i realizuar me një ekip të madh për secilën fushë ku cdo gjë është menduar deri në detaje, nga veshja, grimi, flokët e ambienti ku janë realizuar punët.



Ajo që bie në sy është ekspozimi i linjave trupore për cdo lëvdatë qe kanë lënë gojëhapur ndjekësit në rrjete sociale të cilët nuk është se e shohin edhe shumë shpesh këngëtaren në këtë formë. /Prive/