Zanfina “thumbon” me postimet e fundit (Foto)

Këngëtarja Zanfina Ismaili nuk është shumë aktive në rrjete sociale, madje i kundërshton ashpër disa dukuri në këto rrjete.

Në disa raste, Zanfina ka publikuar selfie para pasqyrës, në të cilat fotografohet me një IPhone 5, për të cilat ‘kritikohet’ pse nuk e ndërron atë, shkruan lajmi.net.

Të njëjtën gjë e ka bërë edhe tani, duke postuar disa foto, ku në të parën shkroi “Po Iphone 5 esht”, duke vazhduar me tjetrën me mbishkrimin “Qe edhe 6”.

Pas këtyre ajo “thumboi” me fjalët “Po menoj me nis me postu krejt qka ha, boj edhe blej”, që duket se ia dedikon disa prej artisteve të estradës të dhëna pas markave dhe gjërave të shtrenjta. /Lajmi.net/