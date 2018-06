Zaimina zbulon fytyrën e vajzës me rastin e 1 Qershorit: Gëzuar sykaltra ime!

Gezuar 1 qershorin tend te pare sy kalterta ime! Gezuar edhe te gjithe vogelusheve! Qofshin fytyrat dhe zemrat tuaja te lumtura gjithmone 🙏🏻#mykhloe

A post shared by Zaimina Vasjari (@zaimina_vasjari) on Jun 1, 2018 at 3:07am PDT