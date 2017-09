Zaev: Referendumet për kampet e refugjatëve janë manipulim politik

“Referendumet nga disa komuna në lidhje me ndërtimin e banesave për refugjatë të paralajmëruara për ditën e zgjedhjeve lokale janë manipulim politik për defokusim të vëmendjes së qytetarëve afër zgjedhjeve. Maqedonia nuk është vend aq i mirë që refugjatë të mbeten këtu"

“Dhashtë Zoti të jetë vend i mirë, atëherë do të kenë synim etë mbeten këtu. Ky është manipulim politik nga ana e oponenti ynë politik që dëshiron defokusim të qytetarëve nga çështjet e vërteta dhe këtë e bën nga frika se do t’i humbë edhe komunat”, tha sot kryeministri Zoran Zaev.

Kryeministri tha se nëse nëpërmjet shumicës në komuna organizohen referndume, atëherë në to do të votojë edhe LSDM, në ç’rast me 100 për qind do të dëshmohet se në Maqedoni nuk do të ndërtohen kampe dhe banesa për refugjatë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Ai vazhdoi duke thënë se ai shpreh qëndrim të përbashkët me partnerët e tij të koalicionit dhe ai është shumë i thjeshtv kundrejt banalitetit të politikës absurde që mundohet të vazhdojë OBRM-PDUKM dhe ai që qëndrim është se do të votojnë edhe ata në referendum dhe le të dalë vota 100 për qind pozitive dhe të vërtetohet se veprimet për gjoja se mbrojtje të Maqedonisë nga refugjatët është gënjeshtër e madhe