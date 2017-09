YouTube nis aplikacionin e vet për fëmijët

Shërbimi i videos në internet sjell aplikacionin YouTube, në të cilin fëmijët mund të hyjnë në përmbajtjen e pleqërisë, tani edhe në Austri në fillim.

Përmbajtja e fëmijëve dhe familjes është zhanri më i shpejtë në rritje në YouTube. Megjithatë, fëmijët që hyjnë në shërbimin e videos në internet mund të humbasin shpejt veten në shumëllojshmërinë e ofertave dhe kështu të shohin edhe përmbajtje që nuk janë të përshtatshme për ta.

Me aplikacionin YouTube Kids, e cila ka qenë e disponueshme në SHBA që nga viti 2015, YouTube ofron një zonë të mbrojtur për fëmijët në shkollën parashkollore dhe fillore, ku luhet vetëm përmbajtja e përshtatshme për moshën. Që prej të mërkurës, aplikacioni smartphone dhe tablet për sistemet operative Android dhe iOS ofrohet edhe në Austri dhe Gjermani, transmeton lajmi.net.

Në total, tani është në dispozicion në 37 vende në tetë gjuhë. Cedric Petitpas, i cili është pronar i Google për përmbajtjen e familjes në YouTube, po raporton për prezantimin e shërbimit në gjuhën gjermane të mërkurën gjatë një konference video, me më shumë se njëmbëdhjetë milionë përdorues që tashmë hyjnë në shërbim çdo javë.

“Bee Maja” dhe “Dragon kokosit”

Seri të fëmijëve, kanale YouTube, muzikë, si dhe përmbajtje mësimore për të vegjlit janë ofruar. Oferta shkon nga klasike si “Bee Maja” ose “Heidi” mbi “kokosit dragon” për fëmijët të këndojnë së bashku, të tilla si Rhymes popullore të fëmijëve të LittleBabyBum. “Përmbajtja zgjidhet nga një sistem i automatizuar, kontrollohen manualisht nga punonjësit e YouTube”, thotë Petitpas.

Prindërit mund të caktojnë një afat kohor për konsumimin e mediave të pasardhësve të tyre dhe gjithashtu të kufizojnë përzgjedhjen e përmbajtjes në dispozicion, për shembull duke çaktivizuar funksionin e kërkimit. Reklama do të luhet në YouTube Kids, por përjashtohen kategori të tilla si ushqimi apo pijet, thotë Petitpas. “Udhëzimet e reklamimit janë më të rrepta se aplikacioni kryesor, çdo reklamim kontrollohet manualisht.

“Ne nuk duam të rrisim përdorimin e fëmijëve nga fëmijët, por krijojmë një ambient në të cilin fëmijët dhe prindërit ndihen të sigurt”, thotë Sabine Frank, i cili është përgjegjës për mbrojtjen e të miturve në Google Gjermani.

Hapësira e mbrojtur

Fëmijët po zgjedhin gjithnjë e më shumë përmbajtje, thotë Jan Bonath nga ofruesi i përmbajtjes scopas medien, i cili ndër të tjera ka “Sandmännchen” që ofrohet dhe punon me YouTube Kids. Një hapësirë ​​e mbrojtur, ku përmbajtja e kuruar është në dispozicion për fëmijët, është një ofertë tërheqëse për prindërit, thotë Ninette thellësitë e plehrave Kiddinx Media, seritë e të cilave “Bibi & Tina” dhe “Benjamin Blümchen” mund të shënohen nëpërmjet aplikacionit.

I shoqëruar nga prindërit

Është e rëndësishme që edhe të rriturit të marrin përgjegjësi dhe të ndihmojnë fëmijët me konsumimin e tyre të medias, thotë Friedemann Schiller, kreu i iniciativës Jugendschutz.net. Numri i fëmijëve që përdorin vetë aplikacionet është në rritje. Për shumë oferta, duke përfshirë YouTube Kids, ata mund të kërkonin tashmë komandat gjuhësore dhe nuk duhet të shkruajnë më. Kjo e bën edhe më të rëndësishme që të shoqërohen nga prindërit, thotë Björn Schreiber nga FSM vullnetare vullnetare gjermane.

Me mbrojtjen e aplikacionit, mbrojtësit e rinisë tregojnë veten të kënaqur. “Ne nuk kemi gjetur asnjë përmbajtje që nuk është e përshtatshme për fëmijët dhe adoleshentët,” thotë Schindler. Se kërkimi mund të çaktivizohet dhe cilësimet e aplikacionit të siguruara me PIN, ofrojnë një koncept të përshtatshëm të mbrojtjes, shkruan Schreiber.

Mundësia për të shkarkuar përmbajtje ose për të parë pa reklamim nuk jepet për kohën, pranoi Petitpas. Kjo është e mundur vetëm në vendet ku është e disponueshme shërbimi i abonimit me pagesë të YouTube Red, thotë Menaxheri i Google. Kur shërbimi filloi edhe këtu, nuk ishte ende i qartë. /Lajmi.net/