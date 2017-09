Ymeri: Vetëvendosje do të qeverisë në 10 komuna

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri tha se qeveria e re e krijuar nga PAN dhe AKR, është qeveri pakicës dhe ajo nuk do të mund të ketë jetëgjatësi, pasi sipas tij ka katër kryeministra.

“Sot opozita në Kosovës, VV-ja dhe LDK-ja janë shumica e votës së qytetarëve të Kosovës. Kjo qeveri nga numrat nuk do të ketë shumë gjatë. Kjo qeveri do të ketë pak ditë në pushtet. Kjo qeveri do t’i kushtojë më shumë dëme Kosovës. Vota e qytetarëve të Kosovës më 11 qershor ka kërkuar që të ketë ndryshim të qeverisjes në Kosovë”, tha Ymeri sonte në “Intervista me Blerimin”, ka thënë Ymeri në një intervistë për RTK.

Sipas tij qeveria dhe administrata e Kosovës duhet orientuar nga nevojat e qytetarëve dhe jo për nevoja të tjera, siç është edhe numri i madh i ministrive.

“Kjo qeveri do të ketë disa kryeministra. Pra edhe subjektet politike, kanë deklaruar se do të kontrollojnë ministritë që ato udhëheqin. Njëri ndër kryeministrat është Vuqiqi, i dyti Ramush Haradinaj, i treti Kadri Veseli dhe i katërti Behgjet Pacolli”, tha ai.

Ai po ashtu shtoi se kjo qeveri nuk do të punojë në interes të Kosovës, kurse ka tëhënë se kryeministri nuk ka guxim ta shkarkojë për ministrin e Bujqësisë, i cili vjen nga Lista Serbe.

“Kemi një kryeministër i cili nuk ka guxim që ta shkarkojë këtë ministër, i cili dyshohet për keqtrajtim të banorëve në Prishtinë. Pra kemi një qeveri sikur e kaluara”, deklaroi ai.

Ymeri ka folur edhe për raportet Kosovë – Serbi, të cilat sipas tij nuk mund të jenë normale deri sa Serbia e mban të okupuar veriun e vendit.

“Për sa kohë që Serbia vazhdon ta këtë një pjesë të okupuar të territorit, për sa kohë që Serbia vazhdon ta këtë qasje ndaj Kosovës, nuk mund të kemi raporte bashkëpunimi me Serbinë”, tha Ymeri.

Kurse, reagimet e degës së PDK-së në Prishtinë, kundër Lëvizjes Vetëvendosje, ai i ka quajtur reagime në panik, për shkak të pushtetit që po e humbin në tërë Kosovën.

Ymeri tha se Vetëvendosje do të ketë rritje të votës më 22 tetor mbi 30 përqind dhe do të konfirmohet si partia e parë, e cila do të qeverisë në 10 komuna në Kosovë, 6 nga to janë nga komunat më të mëdha.