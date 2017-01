Ymeri në Londër: “Zajednica” dëmi më i madh për Kosovën

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri së bashku me disa anëtarë të kësaj partie janë duke zhvilluar një vizitë në Londër, ku dje janë takuar me Fiona Mcilwham, Drejtuesen e Departamentit për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë e Punëve të Jashtme Britanike (FCO).

Me anë të një postimi në facebook Ymeri ka bërë të ditur se me Fiona Mcilwham, kanë diskutuar për alternativën qeverisëse të Vetëvendosjes dhe për zhvillimet aktuale në vend.

“Me Znj. Mcilwham diskutuam për alternativën tonë qeverisëse për zhvillimin ekonomik të Kosovës, si dhe lidhur me dëmet e dialogut pa kushte me Serbinë, dhe “Zajednicën” si dëmi më i madh për Kosovën që buron prej këtij dialogu. Njëkohësisht folëm edhe për nevojën për sovranizim të Kosovës veçanërisht në fushën e drejtësisë, që do të thotë çlirim të aparatit shtetëror nga kapja si rrugë drejt drejtësisë dhe demokracisë”, ka shkruar Ymeri.

Ai ka bërë të ditur se më herët gjatë kësaj jave janë takuar me përfaqësues të lartë të Partisë Laburiste Britanike, Baroneshën Janet Royall dhe deputetin, njëherit Ministrin në hije, Khalid Mahmood, me gazetarë britanikë, me organizata të mërgatës shqiptare në Londër dhe me akademikë shqiptarë në universitetet britanike.

Delegacioni i VV-së, sot do të zhvillojmë dy aktivitete të tjera të rëndësishme të kësaj vizite. Bashkë me Glauk Konjufcën do të mbajmë një prezantim në Universitetin Sussex në Brighton mbi Kosovën dhe shqiptarët në një Evropë në ndryshim, dhe gjatë mbrëmjes do të zhvillojmë në Londër edhe një tubim me bashkatdhetarë që jetojnë në Britaninë e Madhe./Lajmi.net/