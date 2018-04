Ylli i Liverpoolit transferohet në Serie A, çmimi 0 cent

Juventusi ka arritur akordin me mesfushorin turko-gjerman.

Emre Can ka vendosur të largohet nga Liverpool.

Ai është pajtuar të transferohet në Serie A, raporton “Gazzetta Dello Sport”, përcjellë “Lajmi.net”.

Ai do të nënshkruajë kontratë 5-vjeçare me Juven, ku do të transferohet si lojtar i lirë. /Lajmi.net/