Yagcilar: Pakoja ligjore e reformës së administratës publike afron vendin me BE-në

Ministria e Administratës Publike (MAP) ka organizuar sot në Prishtinë debatin përmbyllës konsultativ me komunat e Kosovës për pakon ligjore të reformës së administratës publike me pjesëmarrje të komunave dhe organizatave të shoqërisë civile nga rajoni i Prishtinës, Mitrovicës dhe Prizrenit.

Kryetari i Komunës së Prishtinës z. Shpend Ahmeti, Kryetari i Komunës së Drenasit z. Ramiz Lladrovci si dhe Kryetari i Komunës së Mamushës z. Abulhadi Krasniç. Pjesëmarrës të tjerë në debat ishin zyrtar të komunave si dhe përfaqësues të organizatave jo-qeveritare. Debatin e udhëheqi znj. Leonora Kryeziu, drejtoresh ekzekutive e Institutit të Prishtinës për Studime Politike (PIPS).

Në hapjen e debatit Ministri Yagcilar deklaroj se përmes pakos ligjore të reformës së administratës publike, vendi do të afrohet më shumë me BE-në, përderisa do të forcoj kornizën legjislative për qeverisje të mirë dhe llogaridhënie karshi qytetarëve.

Ai shtoj se tre projektligjet kanë një rëndësi të veçantë për procesin e shtetndërtimit dhe përmes tyre adresohen problemet qenësore në administratën shtetërore që kanë zbehur besim qytetar dhe kanë penguar ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët.

Më tutje Ministri Yagcilar, sqaroj se pakoja ligjore adreson problemet aktuale me procesin e rekrutimit në institucionet publike duke parandaluar ndikimet politike në proces me qëllim forcimin e një administrate profesionale dhe efektive. Krahas kësaj, tre projektligjet do të zgjidhin edhe problemet me themelimin dhe funksionimin e agjencive të pavarura si dhe do të vendosin rend dhe rregull në sistemin e pagave dhe shtesave për sektorin publik.

Ministri Yagcilar sqaroj se ditëve në vijim Ministria pritet të përmbyll procesin e konsultimit publik për tre projektligjet dhe pas adresimit të komenteve nga ana e qytetarëve, institucioneve dhe palëve të tjera do të dërgoj projektligjet për aprovim në Qeveri.

Në përmbyllje të debatit Ministri Yagcilar tha: “Pakoja ligjore e reformës së administratës publike krijon bazë të fuqishme legjislative për një shtet modern e Evropian, që ka kapacitet të ballafaqohet të zbatoj në mënyrë efektive reformat e procesit të integrimit evropian”./Lajmi.net/