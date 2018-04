Xiaomi do ta blejë GoPro-në?

Aksionet e GoPro u rritën me 8,8%, duke arritur dje një çmim prej 5,30 dollarë, thjesht sepse prodhuesi kinez Xiaomi shprehu interes në blerjen e kompanisë. Para kësaj, aksionet panë një rënie të lirë prej 36%, duke e çuar kapitalin e tregut në 761 milionë dollarë.

Duke pasur parasysh shkurtimet e shumta të kompanisë dhe mbylljen e departamentit të dronit, nuk është sekret që GoPro ka marrë pjesën e tyre të vështirësive financiare të konsiderueshme. Në një intervistë me CNN në janar, CEO i GoPro, Nick Woodman tha se ishte i hapur për idenë e blerjes së GoPro Inc. Ai vazhdoi.

“Do të ishte e papërgjegjshme të mos jemi. Do të ishte mirë nëse do të ishte një mundësi për të bashkuar GoPro me një kompani më të madhe që mund të na ndihmojë të shkëmbejmë biznesin tonë dhe të sigurojmë një kthim më të mirë të investimeve ndaj investitorëve tanë sesa ne vetëm si një kompani e pavarur – absolutisht… ne do të mirëprisnim mundësinë për të eksploruar një ofertë të tillë. ”

Xiaomi tashmë ka linjën e vet të kamerave të aksionit, prandaj është shumë e mundur që kompania të synojë të shtojë linjën e produkteve të saj me IP-në e GoPro.