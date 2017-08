Xhihan dhe Gymysh bëhen partnerë (Foto/Video)

Është rikthyer një prej aktoreve më të njohura e më të dashura jo vetëm në Turqi, por edhe në të gjitha vendet ku janë transmetuar serialet e saj.

Songul Oden, aktorja e njohur për rolin e Gymyshit në serialin me të njëjtin titull, do të bashkohet me Erkan Petekkaya, i njohur për rolin e Xhihanit në serialin “Fate të kryqëzuara”.

Lajmet e fundit nga mediat turke zbulojnë se Erkan Petekkaya dhe Songul Oden kanë nisur nga puna për një serial të ri aksion “Kayıtdışı”, që do të fillojë transmetimet, sipas parashikimeve, në muajin tetor në ekranin e Fox TV në Turqi.

Sipas skenarit, Erkan Petekkaya do të luajë rolin e një agjenti policie, i cili ka për qëllim të luftojë një bandë kriminale të organizuar ndërkombëtare.

Aktorët kryesorë do të jenë Erkan Petekkaya, Songul Öden dhe Dolunay Soysert, por kasti do të ketë edhe emra të tjerë të njohur të ekranit turk si: Rutkay Aziz, Nur Süreker, Ali Düşenkalkar, Burak Yamantürk, İsmail Hacıoğlu, Tugay Mercan, Serdar Orçin, Kadim Yaşar dhe Müge Boz.

Sipas mediave turke, xhirimet kanë filluar dhe të vijojnë me shpejtësi në mënyrë që seritë e para të vijnë shumë shpejt në ekran.