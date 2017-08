‘Xhesika’ vjen me pozën e radhës nga plazhi (Foto)

.

Aktorja Arta Nitaj është bërë e njohur që nga shfaqja e saj në rolin e Xhesikës në serialin ‘O sa mirë’.

Ajo po qëndron për pushime në Ulqin dhe nga imazhet që ka sjellë prej atje, duket se Artën po e shoqëron kolegia e saj, Adriana Matoshi dhe një mike tjetër, shkruan lajmi.net.

Së fundi, ajo ka publikuar një foto në InstaStory në të cilën u shfaq e veshur me bikini ku dukej tejet atraktive.

Së fundi, Arta është përfol në medie për lidhjen me këngëtarin Bruno me të cilin kishte publikuar një foto, megjithatë as ajo dhe as Bruno nuk kanë folur ende publikisht për këtë lidhje. /Lajmi.net/