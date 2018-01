Xherdan Shaqiri ka tentuar të shënojë golin e sezonit në Premierligë.

Futbollisti me prejardhje nga Kosova, provoi në mënyrë akrobatike që të mposhtë David De Gean, në ndeshjen që Stoke City po e humb 1:0 nga Manchester United.

impressive effort from Shaqiri, but it’s off his shin. De Gea always had that. pic.twitter.com/3YmQIZ1lI5

— amadí (@amadoit__) January 15, 2018