Xhensila Myrtezaj zbulon se çfarë tipi të veturës e vozitë

Këngëtarja Xhensila Myrtezaj po shijon çdo moment të jetës së saj.

E martuar me burrin që ia ka rrëmbyer zemrën prej kohësh, në pritje të fëmijës të parë me të, e mbuluar me lule, surpriza romantike pothuajse çdo ditë, shkruan lajmi.net

Këto janë edhe arsyet se përse e shohim çdo ditë në krye të mediave rozë, pa asnjë skandal.

Ajo madje u qëndron afër fansave të saj me publikimin e fotove nga përditshmëria ku së fundmi ka treguar se vozitë veturë të tipit ‘Audi’./Lajmi.net/