Xhensila Myrtezaj në pritje të ëmbël, zbulohet gjinia e fëmijës

Prej disa javësh Xhensila Myrtezaj ka qenë në qendër të vëmendjes për lajmet se ajo është shtatzënë, por vetë këngëtarja i ka mohuar thashethemet.

Megjithatë burime për “Iconstyle” kanë konfirmuar se Xhensila është në pritje të ëmbël dhe se këngëtarja ndodhet në muajin e pestë të shtatzënisë.

I njëjti burim ka zbuluar se Xhensila dhe Besi do të bëhen me një vajzë. Pak kohë më parë, Xhensila deklaroi se e ka parë gjithmonë veten me një vajzë dhe kështu ndodhi.