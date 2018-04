Xhavit Haliti e “qet në rrenë” Anton Qunin për 8 milionë markat… Momenti i debatit! /VIDEO

Anton Quni tha dje se Xhavit Haliti kishte marrë në luftë 8 milionë euro nga FARK-u. Seancën e sotme, Haliti e hapi me mllef ndaj deklaratës së Qunit, dhe e akuzoi atë se po gënjente kur po thoshte se koloneli i FARK-ut ia kishte dhënë 8 milionët.

Megjithatë, nënkryetari i Kuvendit e pranoi se kishte pasur kontakt me kolonel Krasniqin, e edhe që kishte marrë para. E diskutoi shumën, por Haliti tha se me këto punë prezent ka qenë Isa Mustafa e Bujar Bukoshi.

Si nënkryetar i Kuvendit, që sot drejtoi vazhdimin e seancës plenare, Xhavit Haliti shfrytëzoi foltoren për të demantuar atë që kishte thënë deputeti i LDK-së, Anton Quni.

“Një deputet i Kuvendit të Kosovës ka gënjy dje publikisht, më mirë të them mbrëmë në një emision televiziv përmes të cilit ka thënë se mu mi ka dhënë dikush 8 milionë marka, mi ka dhënë Ahmet Krasniqi. Është gënjeshtër e kulluar”, ka thënë Haliti.

Tutje nënkryetari i Kuvendit i kërkoi Qunit të dëshmonte nëse vërtet kishte marrë 8 milionë marka. E, nëse kjo do të ishte e vërtetë, Haliti u zotua se jep dorëheqje.

“Është gënjeshtër prej atyre kuzhinave të tyre dhe nuk është mirë me përdor emrin e Ahmet Krasniqit të ndjerë, në qoftë se ki argumente zotëri i nderuar që po i jep vetit zor që din diçka për UÇK-në edhe ke qenë dikun në UÇK, unë po të them se nëse i kam marrë 8 milionë marka, unë prej sot nuk jam në këtë Kuvend, në qoftë se ti ke gënjy a je i gatshëm me dhanë dorëheqje, nëse ki argumente që unë i kam marrë 8 milionë”.

“Duhet ta kesh parasysh që në struktura politike dhe ushtarake ka pasë bashkëpunim të ngushtë mes Qeverisë së Kosovës dhe UÇK-së dhe strukturat politike dhe ushtarake të UÇK-së nuk janë marrë me kalamajtë që kanë nejt nëpër thera. Unë për të biseduar dhe për t’u marrë vesh kam pasur veç një njeri, veç Bujar Bukoshi. Juve s’ju kam njoftë, unë veç masi u kry lufta kam marrë vesh kush je ti”, i ka thënë më tutje Haliti, Qunit.

Kur i tha të gjitha çfarë kishte, Haliti i dha dy minuta deputetit të LDK-së për t’u sqaruar.

