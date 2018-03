‘Xhakarta’ e ka bërë ndryshimin drastik, nuk do ta njihni

Roli i Xhakartës në serialin O Sa Mirë, ka bërë bujë të madhe.

Aktorja, Arta Elezaj, me bukurinë dhe talentin e saj, ka arritur që për një kohë të shkurtë të i rrëmbejë zemrat e shumë adhurueseve, përcjell oravip.Ndryshe Xhakarta njihet edhe si kaçurrelja e serilait, pasi flokët e saj janë një karakteristikë që e veçojnë atë.

Por a jeni kureshtar ta shihni atë me një ndryshim drastik, me flokë të drejta? Nuk do ta besoni si duket ajo…