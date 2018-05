Xhaka e merr numrin e tij të preferuar në fanellë te Arsenali

Granit Xhaka do të ndërrojë numrin e fanellës te Arsenal në sezonin tjetër.

Faqja e Arsenalit ka konfirmuar se Xhaka nga sezoni tjetër do të mbajë në fanellë numrin 34-të.

Deri më tani, Xhaka ka mbajtur fanellën me numër 29, pasi numri 34 ishte i zënë nga Elneny.

Kujtojmë se numri 34 është i preferuari i Xhakës, i cili këtë numër e ka edhe tatuazh në trupin e tij./Lajmi.net/

And Granit Xhaka will change from No 2️⃣9️⃣ to No 3️⃣4️⃣ next season

Here’s why the number has special meaning for Granit… pic.twitter.com/I4MNF4Yc0o