Xhaferi: Sikur të mos kishte shtënë roja, do kishte viktima

Sikur të mos kishte shtënë truproja, pasoja në jetë të njerëzve do ishin katastrofale, ka thënë në vijim të inervistës, kryetari i Parlamentit, Talat Xhaferi.

“Në moment të shtënies, turma ka bërë tre hapa prapa në ato moment janë kthjellë edhe ata që kanë qenë të motivuar për 60 ditë me rradhë edhe me thirrje publike, pse jo edhe për eleminim fizik…”, ka thënë Xhaferi në Click plus në TV21

Xhaferi ka shtuar se zgjedhja e tij si kryetar i kuvendit ishte legjitime dhe kushtetuese.