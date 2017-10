Xavi reagon ashpër pas ngjarjeve të fundit në Kataluni (VIDEO)

Pas ngjarjeve në Kataluni ka reaguar ish-kapiteni i Barcelonës, Xavi Hernandez.

Ish kapiteni i Barcelonës, Xavi Hernandez, ka reaguar ashpër përmes një video në rrjetetsociale në lidhje me ngjarjet që po ndodhin në Katalunjë.

“Çfarë po i ndodh Katalonjës është turp i madh. Në një vend demokratik njerëzit duhet të lejohen të votojnë”.

“Mbështetja ime e plotë shkon për Katalonasit që janë nisur drejt qendrave të votimit. Rroftë Katalonia”, ka thënë Xavi në videon e publikuar në rrjetet sociale.

FC Barcelona legend Xavi on the #CatalanReferendum: "What is happening in #Catalunya today is a crying shame" pic.twitter.com/Ktx8GvqrTg

— ~ (@UltraAutistic) October 1, 2017