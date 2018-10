Wijnaldum në stilin Messi, shikoni çfarë i ka bërë Boatengut

Holanda ka mposhtur mbrëmë Gjermaninë me rezultatin 3:0.

Holandezët u treguan “superior” ndaj “panzerëve”, duke na kujtuar Holandën e “artë”, shkruan lajmi.net.

Serinë e golave e hapi Van Dijk pas një goditje nga këndi, të cilën me kokë e konkretizoi në gol mbrojtësi holandez.

Goli i dytë erdhi nga Memphis Depay, pas një kundersulmi vrasës.

Wijnaldum shënoi golin e fundit, por ky gol kishte diçka speciale. Mënyra se si mesfushori i Liverpool u shmang nga Boateng, na kujton golin mahnitës të Leo Messit që i realizoi Bayernit në Ligën e Kampionëve. /Lajmi.net/

Shikoni videon me ngjashmërinë:

Wijnaldum:

Messi:

