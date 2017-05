VV: Numër alarmant i punëtorëve të vdekur në vendin e punës

“Vetëm në këtë vit, në vendin e punës kanë vdekur 6 punëtorë... Në shumicën e rasteve nuk ka as shpagim as kompensim”, tha Driton Çaushi.

Lëvizja Vetëvendosje ka organizuar një aktivitet simbolik në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë me rastin e 1 Majit – Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve.

Gjatë vitit të kaluar, sipas Inspektoratit të Punës, pesë persona kanë humbur jetën në vendin e punës, në ndërtimtari, në krahasim me vitin 2015, kur qenë regjistruar 9 raste të tilla tragjike.

“Vetëm në këtë vit, në katër muajt e parë të vitit 2017, në vendin e punës kanë vdekur 6 punëtorë. Këto vdekje nuk guxojnë të trajtohen si aksidentale”, tha Çaushi, duke shtuar se në shumicën e rasteve nuk ka as shpagim as kompensim.

Zyrtari i VV-së, Driton Çaushi, e ka quajtur alarmant numrin e punëtorëve që vdesin në vendin e punës. Ai ka thënë se kjo situatë është për shkak se institucionet nuk ndërmarrin asnjë masë lidhur me këtë çështje.

Përmes këtij aktiviteti Vetëvendosje ka thënë se kanë pasqyruar kushtet në të cilët punojnë punëtorët në Kosovë dhe problemet e tyre, me theks të veçantë vdekjet e punëtorëve në vendin e punës.

Po ashtu, Driton Çaushi tha se në sektorin privat punëtorët shfrytëzohen vetëm si mjet për rritjen e fitimit të kompanive private se nuk ekziston për ta ligj pune as kontratë kolektive e as të drejta elementare njerëzore.

“Të jesh punëtor sot sidomos në sektorin privat pa kontratë pune do të thotë të punosh si punëtor krahu dhe të lësh gjymtyrët dhe jetën në vendin e punës, të jesh punëtor sigurimi të punosh për 150 euro deri në rraskapitje në vendin e punës, të jesh shitëse pa ditë pushimi dhe me orar të tejzgjatur për një pagë me të cilin mezi siguron ushqimin për familjen…”, tha zyrtari i Vetëvendosjes, duke shtuar se këto gjëra nuk trajtohen në mënyrën si duhet.

“Sot shteti është në shërbim të kompanive dhe përfitimit të tyre”, tha ai, duke shtuar se nevojitet një organizim i fortë politik, sindikal dhe shoqëror, në mënyrë që kjo situatë të ndryshohet.

Ndryshe, në shumë vende të botës në mënyra të ndryshme sot shënohet 1 Maji – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve./kallxo.com/