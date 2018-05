VV kërkon lirimin e aktivistëve

Aktivistëve Pajtim Demaj, Korab Muhadri, Endrit Shatri, Januz Shatri, Kreshnik Gega dhe Hajredin Krasniqi sot iu zgjat paraburgimi edhe për dy muaj. Kështu ka bërë të ditur përmes një njoftimi Lëvizja Studentore për Barazi, Studim Kritikë Veprim

Lëvizja Vetëvendosje, përmes një reagimi ka thënë se në këtë mënyrë po rritet padrejtësia në vend. E kanë quajtur skandaloze për drejtësinë dhe gjithashtu edhe për funksionim demokratik

Reagimi i VV-së:

Rritet padrejtësia – edhe dy muaj paraburgim për aktivistët

Vazhdimi i paraburgimit të gjashtë aktivistëve të Lëvizjes Studentore STUDIM KRITIKË VEPRIM edhe për dy muaj të tjerë është skandaloz për drejtësinë dhe për funksionimin demokratik të një vendi. Aktivistët, Korab Muhadri, Januz Shatri, Pajtim Demaj, Endrit Shatri, Hajredin Krasniqi dhe Kreshnik Gega do të mbahen pasi kanë vuajtur dënimin prej 1 muaj paraburgimi do të mbahen edhe 2 muaj të tjerë vetëm se kështu do pushteti.

Nuk ka ligj që i ndalon festat e studentëve e as tubimet e organizimet e tyre. Megjithatë, këtij pushteti nuk i duhen ligjet e as e drejta. I duhet vetëm vullneti për t’i kundërshtuar aktivistët. Ata po ashpërsohen kundrejt aktivistëve pavarësisht se në çfarë aktiviteti ndodhen këta të fundit.

Rikujtojmë që aktivistët ishin arrestuar pas dhunës brutale vetëm pse ishin mbledhur në përvjetorin e organizatës së tyre në një manifestim modest në parkun e qytetit. Atyre më pas nuk u janë lejuar vizitat mjekësore duke iu shkelur kështu të drejtat elementare. Të gjitha këto, vetëm pse e kanë kryer veprën e të qenit aktivist.

Qëllimi i pushtetit është i qartë, t’i frikësojë aktivistët e t’i shkurajojë ata që duan të organizohen për ndryshime pozitive, qofshin ato në universitet, qofshin përpjekje politike apo kudo tjetër. Por kjo metodë jo vetëm që ka dështuar por ka treguar rezultate të kundërta.

Aktivistët duhet të lirohen menjëherë dhe arrestimet e mbajtjet e tilla që janë krejtësisht politike nuk guxojnë të ndodhin më./Lajmi.net/