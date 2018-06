Vulin flet pasi u ndalua të hynte në Kosovë: Shqiptarët po frikësohen nga unë

Ministri serb i mbrojtjes, Aleksander Vulin, ka folur për ndalesën që i bënë institucionet e Prishtinës për të hyrë në territorin e Kosovës.

Vulin madje tha se shqiptarët po frikësohen nga fjaët e tij dhe kjo është arsyeja pse iu ndalu hyrja në Kosovë, transmeton lajmi.net.

Tutje, Vulin tha se në pajtim me presidentin serb, Aleksander Vuçiq, nuk do të ndërmarrë veprime për të kundërshtuar këtë vendim.

“Kam folur me presidentin e vendit, Aleskander Vuçiq, dhe jemi pajtuar me të që mos të bëjmë veprime që ata do t’i merrnin justifikime për dhunënë ndaj serbëve”, u shpreh Vulin.

Vlen të theksohet se leje për të hyrë në territorin e Kosovës, sot kishte drejtori i të ashtuquajturës zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, i cili jo shumë kohë më parë ishte arrestuar në Veriun e Mitrovicës për shkak se nuk kishte përfillur ndalim-hyrjen që i kishin bërë autoritetet e Prishtinës./Lajmi.net/

