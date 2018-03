Vuçiq thotë se Lista Serbë duhet të vendos vetë për largimin nga qeveria Haradinaj

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq ka thënë se Lista Serbe duhet të vendos vetë për largimin ose jo nga qeveria Kosovës, ku janë në koalicion.

Në konferencën urgjente të Vuçit për media ai ka thënë se Lista Serbe duhet të vendos vetë nëse do të largohet ose jo nga Qeveria e Kosovës. “Nuk do të vendosi në vend të tyre, ata duhet të vendosin vetë dhe me kokë të ftohur”, transmeton lajmi.net.