Vuçiq pas takimit në Bruksel: Të gjithë e kuptuam nevojën për stabilitet dhe paqe

Kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiq pas darkës së mbrëmshme me shefen e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Federica Mogherini me kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bruksel tha se takimi ka rezultuar me diskutime të mira për çështjet konkrete dhe problemet e rajonit.

“Mendoj se e kemi kuptuar se puna jonë është që të ruajmë paqen dhe stabilitetin për të ecur përpara në rrugën tonë evropiane dhe për të bashkëpunuar. Ajo që është e rëndësishme për mua është se e kam përsëritur idenë e krijimit të një zone të vetme ekonomike dhe të tregut të vetëm për Perëndimin Ballkan” , shkruan Tanjug, transmeton lajmi.net