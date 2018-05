Vuçiq pas deklaratës së Kishës Serbe: Qëndrimi i saj për Kosovën është joreal

Kompromisi nuk mund të realizohet me të gjitha dëshirat që janë në favor të shqiptarëve dhe serbët ta pranojnë çdo gjë që ata duan, përndryshe ata do të jenë fajtorë për ndaljen e bisedimeve dhe negociatave, ka thënë presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Vuçiç tha se Serbia është e komprometuar dhe dëshiron të flasë, në mënyrë që të gjejë një zgjidhje kompromisi.

Tutje në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin e Komisionit për Çështje Evropiane në Bundestagut, Gunter Krihbaum, Vuçiq tha se temë kryesore e takimit me të ka qenë çështja e Kosovës, transmeton lajmi.net.

Ai shtoi se Serbia i ka përmbushur të gjitha detyrimet e marrëveshjeve të Brukselit dhe tha se nëse parametrat e Serbisë nuk qojnë në një zgjidhje të qëndrueshme për Kosovën, ekziston rreziku që të shkohet prapa në kohë.

Vuçiq ka thënë se me të ftuarin e tij ka biseduar edhe për arrestimin, siç e ka quajtur ai, brutal të drejtorit të të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriqi.

“Unë i thashë Krihbaum se ne duam të flasim, ne duam një kompromis, por nuk të ndodhë përmbushja e të gjitha dëshirave të anës shqiptare, serbët duhet ta pranojnë atë që duan shqiptarët, kjo do t’i bëjë fajtor për dështim. Ne nuk jemi gati për shantazh dhe kërcënime”, tha Vuçiq.

Presidenti serb e komentoi edhe deklaratën e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, ku tha se deklarata e tillë nuk është zgjidhje. Ai qëndrim, sipas tij, është jo real në thelb është një “rrethanë e re me fillime të rënda”.

Ai thotë se deklarata e tillë nuk është zgjidhje, por të qëndrohet në një konflikt të ngrirë.

“ E kam lexuar deklaratën ose njoftimin disa herë. Pashë gjithçka dhe respektoja gjithçka, por nuk e pashë kudo që ishte zgjidhja. Nëse zgjidhja është të mohosh gjithçka, të jesh kundër çdo gjëje do të thotë që kemi një konflikt të ngrirë dhe të presim për kohë më të mira…”, thotë ai.

Qytetarët do të marrin vendimin përfundimtar, thotë Vuçiq, kisha e gëzon respektin e madh dhe asnjë qeveri apo president nuk do ta pyeste Patriarkun Irinej, ai nuk e ka ndihmuar shumë Kishën Ortodokse Serbe.

KOS mendon “se pavarësia do të sillte destabilitet në rajon e në Europë, ndërsa me ndarje do të amputohej automatikisht një pjesë e Kosovës në të cilën jetojnë serbët dhe ku janë manastiret më të rëndësishëm”, ka shkruar sot gazeta “blic” e Beogradit.

Krerët e Kishës, me të ashtuquajturin Apel, njëjtë politikanët serbë, kanë bërë thirrje te SHBA-ja dhe BE-ja “që të bëjnë më shumë për respektimin e ligjit dhe të të drejtave në Kosovës, sepse, kanë theksuar, “toleranca e anarkisë do të ishte edhe një precedent me të cilin do të vazhdohej dezintegrimi në bazë nacionale dhe do të inkurajonte separatizëm”.

Duke ju përgjigjur deklaratës së Kishës Serbe, Vuçiq thotë se është një deklaratë tejet joreale, “Nuk do të thosha ndonjë fjalë më të ashpër pasi nuk kam të drejtë”, por thotë se nuk ofron asnjë lloj zgjidhjeje. /Lajmi.net/