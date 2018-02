Vuçiq nis vizitën në Kroaci

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq është duke vizituar Kroacinë në mesin dhe protestave dhe tensioneve të rritura.

Ai pritet të takohet me presidentin kroat, Kolinda Grabar Kitaroviq.

Kjo është vizita e parë e presidentëve të të dy vendeve në pesë vjet.

Më vonë presidenti serb pritet ta takojë edhe kryeministrin kroat, Andrej Plenkoviq dhe kryeparlamentarin, Gordan Jandrokoviq.

Vuçiq po ashtu pritet të takohet edhe me përfaqësues të tjerë dhe liderë religjiozë.

Marrëdhëniet bilaterale kanë qenë të tensionuara nga shpallja e pavarësisë së Kroacisë më 1991.

Dhjetëra veteranë të luftës dhe nacionalistë kanë protestuar kundër Vuçiqit, i cili njihet si nacionalist nga periudha e luftës por që tani e prezanton veten si reformist pro-evropian.

Bashkimi Evropian ka thënë se Serbia duhet të krijojë marrëdhënie të mira fqinjësore nëse dëshiron t’i bashkohet bllokut.

Kroacia është tashmë anëtare e BE-së.

Përmes një mesazhi në Twitter, presidenti Kitaroviq ka thënë se ka ftuar homologun e tij serb, ‘ me qëllim të mirë ashtu që të dyja vendet të kenë dëshirë për të tejkaluar konfliktet dhe ngjarjet që na mbajnë peng në të kaluarën dhe të vazhdojmë tutje duke lejuar zhvillim për popullin dhe shtetet tona”.

Duke konfirmuar ftesën, Vuçiq ka thënë se bisedimet e tij me zyrtarët kroatë, “nuk do të jenë të lehta, mirëpo jam i bindur se do të jenë mira si për Kroacinë ashtu edhe për Serbinë”.