Vuçiq i përgjigjet Thaçit: Ju Ahtisaarin dhe Albrightin? Ne s’do rrimë duarkryq

Kryeministri i Serbisë, Aleksandr Vuçiq ka thënë se edhe Beogradi do të ketë njerëz që do ta ndihmojnë për dialogun me Prishtinën.

Kjo pas raportimeve nga Sputnik, se Marti Ahtisaari dhe Madeleine Albright do të jenë pjesë e ekipit negociator për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“Kjo është vendosur me konsensus. Sigurisht këta njerëz në publikun botëror kanë një reputacion të mirë, por te vendi jonë janë negativ. Ne do të kemi njerëz që do të na ndihmojnë, emrat e të cilave nuk janë më pak të rëndësishëm se këta. Jam duke folur për njerëz të famshëm”, tha Vuçiq, transmeton lajmi.net.

Presidenti i zgjedhur serb tha se përkundër lirimit të Haradinajt, beson se Serbia do ketë raportet të mira me Francën. /Lajmi.net/