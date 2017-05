Volvo XC40 rivalizon BMW X1 dhe Audi Q3 (Foto)

Kompania Volvo ka testuar modelin më të ri të quajtur XC40, i cili pritet që të dal në treg në vitin 2018.

Volvo XC40 do të ketë një dizajn të ndikuar nga modeli i vitit 2016.

Mësohet se kjo veturë do të vijë me disa lloje të motorëve, por deri tani është zbuluar vetëm motori benzinë 1.5-litërsh me tre cilindra, shkruan Lajmi.net.

Ky model do të jetë një rival i Audi Q3, BMW X1 dhe Mercedes-Benz GLA, ndërsa çmimi i tij pritet të jetë nga 25 deri 30 mijë euro./Lajmi.net/