Volkswagen do të sjellë në treg veturën elektrike me çmim të përballueshëm

Sipas Volkswagen, modelet e reja të makinave elektrike që do dalin në 2020 do të kenë të njëjtat çmime si modelet e tyre me motorë konvencional.

Kompania ka si qëllim që të mund të sjell makina me kosto të përballueshme edhe për blerësit mesatarë që të mund të arrihet deri në përdorim masiv të veturave elektrike.

VW planifikon që deri në vitin 2025, prodhimi dhe shtija vjetore e modeleve me rrymë të arrijë në 3 milionë automjete, dhe mënyra e vetme për arritjen e këtij plani është blerësve t’u ofrohen çmime të arsyeshme të automobilave elektrikë.