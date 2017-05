VMRO-DPMNE: Nuk e pranojmë Xhaferin

Dragan Danev nga VMRO-DPMNE ka thënë se Talat Xhaferi është zgjehdur në mënyrë jolegale kryetar i Kuvendit dhe se poashtu në mënyrë jolegale është ulur në zyrën e kryetarit të Kuvendit.

“VMRO-DPMNE do t’i përdorë të gjitha mjetet demokratike në përputhshmëri me Kushtetutën dhe ligjet dhe do të vazhdoj të mbroj interesat më të larta shtetërore dhe nacionale”, ka thënë Danev, transmeton SHENJA.

Ai poashtu ka thënë se është e palejueshme që të arrestohen njerëz të pafajshëm.