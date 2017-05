Vlerësimet e lojtarëve: Watford 0-1 Liverpool (FOTO)

Liverpoolit i ka mjaftuar një gol i Emre Can, për t’u kthyer me pikë të plota nga udhëtimi te Watford, ndeshje të cilën e fituan me rezultat 0-1. Vlerësimet e lojtarëve mund t’i shikoni në fotografinë e mëposhtme.

