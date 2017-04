Vlerat e tensionit minimal, normal dhe maksimal sipas moshës

Jo më kot hipertensioni njihet ndryshe si vrasësi i heshtur, pasi presioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë dëmtimin e arterieve të zemrës, veshkave dhe probleme të tjera të rënda shëndetësore.

Sipas hulumtimeve të ndryshme presioni i lartë i gjakut nuk mund të trajtohen në mënyrë të njëjtë si për njerëzit e moshuar ashtu dhe për të rinjtë.

American Heart Association thotë se tensioni i gjakut ndryshon çdo 5 vite për shkak të ndryshimit të ritimit dhe rrahjeve të zemrës në një minutë.

Më poshtë do të lexoni të gjitha vlerat minimale normale e maksimale të tensionit sipas moshës

1 muajsh deri në 12 muajsh:

Tensioni minimal 7 me 5 Normal 9 me 6, i lartë 10 me 7

1 vjeç deri në 5 vjeç: Tensioni minimal 8 me 5, normal 9 me 6 , tension i lartë 11 me 8

6 vjeç deri në 13 vjeç: Tensioni minimal 9 me 6, normal 10 me 7, tensioni i lartë 11 me 8

14 vjeç deri në 19 vjeç: Tensioni minimal 10 me 7, normal 11 me 8 , tension i lartë 12 me 8

20 vjeç deri në 24 vjeç: Tensioni minimal 10 me 7, normal 12 me 8, tensioni i lartë 13 me 8

25 vjeç deri në 29 vjeç: Tensioni minimal 11 me 7, normal 12 me 8 , tension i lartë 13 me 8

30 vjeç deri në 34 vjeç: Tensioni minimal 11 me 7, normal 12 me 8, tensioni i lartë 13 me 9

35 vjeç deri në 39 vjeç: Tensioni minimal 11 me 8, normal 12 me 8 , tension i lartë 13 me 9

40 vjeç deri në 44 vjeç: Tensioni minimal 11 me 8, normal 12 me 8, tensioni i lartë 14 me 9

45 vjeç deri në 49 vjeç: Tensioni minimal 11 me 8, normal 13 me 8 , tension i lartë 14 me 9

50 vjeç deri në 54 vjeç: Tensioni minimal 11 me 8, normal 13 me 8, tensioni i lartë 14 me 9

55 vjeç deri në 59 vjeç: Tensioni minimal 12 me 8, normal 13 me 9, tensioni i lartë 14 me 9

60 vjeç deri në 64 vjeç: Tensioni minimal 12 me 8, normal 13 me 9, tensioni i lartë 14 me 10