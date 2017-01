Vjen një lajm i keq për adhuruesit e “Game of Thrones”

Game of Thrones

Sezoni i shtatë i serialit “Game of Thrones”, do të vijë me vonesë

Ndonëse ky sezon do të ketë vetëm shtatë episode, për dallim nga të kaluarat me nga 10, do të ketë vonesa, kanë bërë të ditur drejtuesit David Benioff dhe D.B. Weiss, shkruan time.com, transmeton lajmi.net

Vonesa është arsyetuar me pritjen e borës për të xhiruar skenat e filmit. /Lajmi.net/