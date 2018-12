Viti i ri do të hyjë me temperatura të ulëta

Por ditë edhe më të ftohta na presin pas datës 3 janar ku i gjithë territori i vendit do të përfshihet nga temeratura nën 0 gradë dhe reshje dëbore në zonat malore.

Për ata që do të dalin të festojnë në sheshet e qyteteve të tyre momentin e ndërrimit të viteve duhet të bëjnë kujdes e të kenë veshje të trasha. Rënia e temeraturave është vënë re që paraditen e kësaj të hëne të fundit të vitit 2018.

“Parashikohet rënie e nga data 1 janar dhe mbetemi me temepratura të ulëta nga -5 në zonat malore dhe bregdeti dhe zonat e ulëta varion nga -1 deri 2 gradë Celcius dhe maksimalet jo më shumë se 11”, thotë meteorologia Lajda Porja.

“Pritet që pas datës tre, temperaturat të shkojnë në – 13 grade Celcius në zonat malore, madje i gjithë territori pasi edhe Saranda pritet të shkojë në -1 apo -2 . I ftohiti do të qëndrojë për 7 dite e më pas kthehemi në temperaturat tipike të dimrit shqiptar”, thotë Porja.

Java e parë e vitit 2019, përveç faktit se do të jetë shumë ftohtë do të karakterizohet nga mot i kthejllët, shoqëruar herë pas here me vranësira, por pa reshje shiu.