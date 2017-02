Viti ’91: Sot të gjithë e “vajtojnë”, dikur “të gjithë” ngriheshin në këmbë kundër tij (Video)

Dritëro Agolli ka qenë edhe deputet i Shqipërisë për gati 40 vite: për 30 vite në kohën e komunizmit dhe gati 10 vite në epokën e tranzicionit, duke u kthyer në një nga personalitetet qëndrore të Partisë Socialiste.

Agolli, ndryshe nga pjesa më e madhe e anëtarëve të Partisë së Punës, e kuptoi me kohë se organi që drejtoi për gati 50 vite Shqipërinë, kishte nevojë për reformim.

Më 10 qershor të vitit 1991, në Kongresin e Partisë së Punës, ai kërkoi reformim rrënjësor pasi partia, sipas tij, po shtrihej e vdekur në shtrat. Megjithatë, kjo kërkesë e shkrimtarit të madh, në një kohë kur vendi sapo kishte hyrë në rrugën e ndryshimit, nuk u prit aspak mirë nga pjesa tjetër e partisë. Të gjithë anëtarët komunistë u ngritën në këmbë kundër tij.

“Parti Enver, jemi gati kurdoherë” apo “Parti e kuqe”, ishin disa nga parullat që shokët brohorisnin kundër tij.



Sot, në moshën 85-vjeçare, në ditën e tij të vdekjes, Agolli kujtohet me pietet nga të gjithë.

Më poshtë mund ta lexoni një poezi të tij, që më së miri zbërthen zhgënjimin që ka mundur ta ketë ai me shqiptarët e tij.

Trishtimi

Po iki me trishtim i zhgënjyer nga miqtë

E mbylla dhe derën që rrinte e hapur

Për lajkatarët, për rrenacaket e smirëzinjtë

Që shtireshin engjëj të dashur.

Ku vete s’e di, veç s’dua të kthehem

Sërish me ne rrenat e jetës

Diku në një skaj të largët do prehem

Me qafën e futur në jakën gri të xhaketës.