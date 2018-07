Vikendi përvëluese në Kosovë

21.07-22.07 – Mot i nxehtë dhe kryesisht me diell.

23.07 – Paradite mot kryesisht me diell. Pasdite vranësirat do të shtohen, e priten zhvillime të shtrëngatave me shi.

24.07 – Mot më i freskët, kryesisht i vranët dhe kohë pas kohe me reshje shiu, që vende-vende do të jenë më intensive. Pasdite mundësi edhe për bubullima.

25.07 – Mot kryesisht me vranësira dhe me shi. Pasdite priten edhe të shtrëngata të shpërndara me shi.

Në fundjavë temperaturat do të shënojnë ndjeshëm rritje mbi vlera mesatare, ndërsa në fillim të javës do të pësojnë rënie. Minimalet do të luhaten nga 14C deri në 16C, e maksimalet nga 31C deri në 33C, e ditën e martë do të zbresin deri në 22C.

Do të fryjë erë mesatarisht e fuqishme nga perëndimi-jugperëndimi 4-13m/s.

Shtypja atmosferike, gradualisht do të zbres nën vlera normale.