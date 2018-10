Video e LeBron James që po “tmerron” kundërshtarët e tij

LeBron James asnjëherë nuk ka qenë një kërcënim i madh nga gjuajtjet jashtë perimetrit.

Por, e kundërta është parë në një video të publikuar sot në rrjetet sociale, transmeton lajmi.net.

“Mbreti” shihet duke shënuar me lehtësi nga largësia, në përgatitjet para ndeshjes ndaj Denver.

Duket se mungesa e lojtarëve të denjë për të shënuar nga vija e tre pikëshit, ka bërë që James të fokusohet në lojën e tij nga distanca.

Duket se skuadra e Lakers nuk ka nevojë të ketë panik. Nuk ka asnjëherë vend për panik kur “mbreti” është në skuadrën tënde.

Skuadra e Lakers duket se po përmirësohet pas çdo ndeshje më shumë. /Lajmi.net/

Bron locked in from the logo 🔒

(via @NBA)pic.twitter.com/7CPa49w4r2

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2018