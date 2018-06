Veturat e së ardhmes nga Mercedes kanë një veçori që ju lë pa fjalë

Mercedes tani defenitivisht ka hedhur një hap të madh para të gjithë prodhuesve të makinave.

I pari i Mercedes-Benz, Dieter Zetsche ka bërë të ditur se së bashku me kompaninë Bosch, gjigandi i prodhimit të makinave ka nisur testimin e disa veturave të cilat do të komunikojnë me njëra-tjetrën, transmeton lajmi.net

Komunikimi fillimisht ka të bëjë me parkimin dhe gjetjen e rrugëve më të lira e pastaj edhe gjëra të tjera të cilat nuk janë bërë të ditura as nga vet Zetsche.

Detaje të tjera në lidhje me veturat nuk dihen. Do të presim se si do të reagojnë prodhuesit e tjerë të veturave në lidhje me këtë ide madhështore të Mercedes-Benz./Lajmi.net/