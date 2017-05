Vetëvendosje thërret konferencë të jashtëzakonshme për media

Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar se sot do të mbajë konferencë për media me ç’rast sot pritet edhe të procedohet nga Qeveria e Kosovës në Kuvend Demarkacioni me Malin e Zi.

Konferenca do të fillojë në ora 12:00.