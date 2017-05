Vetëvendosje: Nuk do t’i falim kriminelët që kryen krime

Një delegacion i Lëvizjes VETËVENDOSJE! i prirë nga kryetari Visar Ymeri dhe nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, njëherit kryetare e Qendrës së LVV-së në Vushtrri, Aida Dërguti, bënë sot homazhe në varrezat e “Martirëve të Kombit” në fshatin Studime të Komunës së Vushtrrisë, njofton kumtesa partiake.

Ata, thotë kumtesa, nderuan të rënët e masakrës së 2 Majit të vitit 1999, e kryer nga forcat policore, ushtarake dhe paramilitare serbe në këtë fshat, në të cilën u vranë dhe u masakruan në mënyrën më barbare 116-të civil të pafajshëm.

Sipas kumtesës, Vetëvendosje shprehet e indinjuar që për këtë masakër nga e cila kanë kaluar plotë 18-të vite, akoma nuk ka asnjë aktakuzë të ngritur për krimet e kryera.

Ne nuk do t’i harrojmë e as nuk do t’i falim krimet dhe kriminelët që i kryen ato, thotë ndër të tjera kumtesa.