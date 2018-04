Veteranët e pakënaqur të UÇK-së mbajnë nesër protestë në Prishtinë

Një grup i ushtarëve të pakënaqur të UÇK-së janë shprehur të pakënaqur me listat me numër të madh të veteranëve të luftës.

Për këtë arsye, ata gjatë ditës së nesërme kanë paralajmëruar një protestë, në të cilën do të shpalosen tri kërkesat e tyre, duke përfshirë edhe pastrimin e listave të veteranëve.

Kjo është ftesa e tyre:

“Ftojmë veteranët e vërtetë të protestojnë!

Më 10 .04 .2018 ora 11.00 që në Sheshin Skënderbeu të mblidhemi për të marrë vendime të duhura.

Duke i parë manipulimet dhe përfitimët me listat e vetërantve si dhe manipulimet me invalidët qe jan duke i ber sot. ftojme te gjithë veterantet , invalidet si dhe te gjithë ata qe ja duan te miren keti vendi qe te na bashkëohenë ne protest per ti drejtuar kërkesat tona:

1 Pastrimin e listave te veteranëve

2 Njohja e statutit të invalidit të gjithë atyre qe si pasojë e luftës vuajnë nga sëmundjet e ndryshme.

3 dhe shkarkimi i komisonit invalidor i tanishëm i cili Luftëtarët e vërtetë po i konsideron si kriminelë dhe po jua refuzon njohjen kurse ata që i kanë blerë certifikatat me lekë po e kalojnë shkallën e invalidetit… të gjitha këto të këqia që po ju ndodhin tash e sa vite Veteranëve krejt është faji i Shoqatave dhe njerëzve të korruptuem mbrenda tyre…..

Qonu burra ngritne zanin…”, thuhet në thirrjen e tyre.