Veseli takohet me bashkëatdhetarët në Finlandë, shprehet i gëzuar për të arriturat e tyre

Kryeparlamentari i Kosovës, Kadri Veseli gjatë qëndrimit të tij në Finlandë është takuar edhe me bashkëatdhetarët tanë atje.

Ai nëpërmjet një postimi në Facebook ka shprehur falënderimin për kontributin e madh të bashkëatdhetarëve ndaj të shtetit të Kosovës, shkruan lajmi.net.

Veseli është shprehur i gëzuar për të arriturat e tyre në zhvillimin e bizneseve dhe në zhvillimin akademik.

Ky është postimi i tij i plotë:

“Një takim shumë i përzemërt me bashkëatdhetarët tanë në Finlandë.

U gëzova shumë me te arriturat e tyre si në pjesën e zhvillimit të bizneseve por edhe atë akademike.

Mbështetja e vazhdueshme e diasporës nuk do të harrohet asnjëherë. Por, ne nuk duhet më të mendojmë vetëm për paratë e tyre. Kemi nevojë për dijen dhe përvojën e gjatë që kanë.

Prandaj edhe i ftova që të na japin vazhdimisht këshilla dhe të vijnë e të investojnë në Kosovë. Ne do të jemi përherë krah tyre me projekte konkrete.”/Lajmi.net/