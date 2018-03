Veseli po e bën këtë gjë…pa bërë zhurmë

.

E ka vendosur.

Fituesi i Big Brother Albania 8 Vesel Kurtishaj ka nisur fitnesin dhe këtë gjë po e bën pa bërë shumë zhurmë, shkruan lajmi.net

Të paktën kështu është shkrimi që ai i ka lënë një fotos së hedhur në Instastory.

Madje, në foto, shihen rezultatet e para, por, si do bëhet Veseli, do e shohim me kohë./Lajmi.net/