Veseli: PDK në zgjedhjet lokale me 80 për qind kandidatë të rinj (Video)

Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli ka thënë se në zgjedhjet lokale të 22 tetorit kjo parti do të ketë 80 për qind kandidatë të rinj.

Veseli ka thënë, se PDK i ka dhënë hapësirë edhe grave, ku deklaroi, se tri zonja do të jenë kandidate për kryetare të komunave, raporton lajmi.net.

“Si rezultat i besimit në këto zgjedhjen Partia Demokratike e Kosovës do të hyjë me mbi 500 personalitet të reja që janë bërë pjese e listës garuese. 80 për qind e kandidatëve për kryetar komunash janë që gabojnë për herët të parë. PDK po jep shembullin më të mirë, tri zonja për do garojnë për kryetare komunash”, ka thënë ai.

Veseli ka thënë, se këta janë njerëzit e duhur që i duhen Kosovës të ecën përpara.

“Me 22 tetor bashkë me qytetarë, bashkë me ekipin e PDK do të triumfoj dhe do ta largojë të keqen”, ka thënë ai. /Lajmi.net/